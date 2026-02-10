La polizia di Brescia ha arrestato un uomo straniero accusato di aver abusato della figlia. La vittima, ancora minorenne, è rimasta incinta e ha raccontato tutto all’ospedale, dove si è scoperto l’orrore che si era consumato tra le mura di casa. Le indagini continuano per chiarire i dettagli di questa vicenda inquietante.

Orrore in provincia di Brescia dove la polizia ha dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di un uomo, cittadino straniero, accusato di aver abusato sistematicamente della figlia minorenne. Il provvedimento, emesso dal Gip su istanza della Procura locale, ha portato l’indagato nel carcere di Canton Mombello con le pesanti accuse di violenza sessuale aggravata e incesto. La scoperta L'agghiacciante realtà è emersa solo in seguito a un controllo medico d'urgenza. La bambina era stata infatti accompagnata dalla madre al pronto soccorso a causa di persistenti e forti dolori all'addome. 🔗 Leggi su Leggo.it

© Leggo.it - Padre violenta la figlia e lei resta incinta: l'orrore tra le mura di casa e la scoperta in ospedale con la madre

A Brescia, una bambina di appena 12 anni scopre di essere incinta dopo essere stata violentata dal padre.

