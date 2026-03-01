Dona una casa di Senigallia alla figlia prediletta la sorella fa causa e perde | L?avrei ereditata anch?io Il giudice | Ma la mamma è ancora viva

Una donna di Senigallia ha donato una casa di vacanza alla figlia, ma la sorella ha intentato una causa sostenendo di aver avuto diritto all’eredità. Il procedimento si è concluso con una pronuncia sfavorevole alla sorella, che aveva richiesto la proprietà della casa. Il giudice ha chiarito che la madre è ancora in vita, ridimensionando le pretese della sorella. La disputa familiare si è così risolta in tribunale.

SENIGALLIA La casa per le vacanze a Senigallia al centro di una disputa familiare a cui ha messo la parola fine il Tribunale civile di Treviso. In un comune del trevigiano vivono infatti le tre protagoniste della faida. Materia del contendere, l'appartamento al mare regalato nel 2021 dalla madre a una delle due figlie. L'esclusa ha cercato di annullare l'atto notarile ma inutilmente. La storia La mamma, una 86enne originaria di Venezia, aveva donato alla figlia, forse prediletta, la piena proprietà della propria casa di villeggiatura a Senigallia del valore di 80mila euro. Si tratta di un'unità immobiliare indipendente, con corte pertinenziale esclusiva di circa 108 metri quadri, in via Spontini, la strada parallela al lungomare Alighieri.