don milani guida sul terreno accidentato della storia

Firenze si prepara a ospitare una riflessione sul pensiero di Don Milani, intellettuale e sacerdote vissuto nel Novecento. Un evento in programma il 30 aprile 2026 si concentrerà sul suo contributo alla letteratura e alla pedagogia, analizzando le sue opere e il ruolo che hanno avuto nel dibattito pubblico. La discussione si svolgerà in un contesto culturale dedicato alla memoria e alla storia di figure che hanno influenzato il pensiero italiano.

Firenze, 30 aprile 2026 – Contro cosa può obiettare oggi la nostra coscienza? Si può ancora "servire la patria" con gli strumenti della non violenza? Siamo "oltre" il tempo di don Milani, ma dal classismo di allora si sta andando nel cono d'ombra di un sistema che ha tratti neofeudali, che sembrano invulnerabili a una protesta, anche per un effetto anestetico del next digitale, della prossima cosa che neutralizza la precedente. Sono una bel prisma per far filtrare le luci e le ombre di tempi diversi i volumi 'Don Milani e la Costituzione' e 'Don Milani prete e maestro' proposti in un unico cofanetto da Scintille Editore, che raccolgono gran...🔗 Leggi su Lanazione.it

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