Domenico Caliendo l’esperto rivela | Un supporto meccanico avrebbe potuto offrire una speranza

Una nuova perizia tecnica nel caso di Domenico Caliendo indica che l’installazione di un cuore meccanico avrebbe potuto rappresentare una possibilità di salvezza per il bambino. L’esperto ha commentato che un supporto meccanico avrebbe potuto dare una speranza in più, ma non è stato adottato. La vicenda resta sotto attenzione, con le autorità che continuano a indagare sulle decisioni prese in merito alle cure mediche fornite al piccolo.

Nuovi sviluppi nel caso Domenico Caliendo: una perizia tecnica suggerisce che l'uso di un cuore meccanico avrebbe potuto offrire una speranza di salvezza al piccolo. Il caso del piccolo Domenico Caliendo si arricchisce di un nuovo, cruciale tassello tecnico che potrebbe cambiare la prospettiva sulle responsabilità mediche. Secondo le ultime valutazioni fornite da un consulente esperto, esisteva una possibilità d'intervento che non sarebbe stata esplorata adeguatamente durante le fasi critiche del ricovero. Nello specifico, l'utilizzo di un supporto circolatorio meccanico, come un cuore artificiale temporaneo, avrebbe potuto stabilizzare le condizioni di Domenico Caliendo, offrendo ai chirurghi il tempo necessario per intervenire in modo più risolutivo.🔗 Leggi su 2anews.it © 2anews.it - Domenico Caliendo, l’esperto rivela: “Un supporto meccanico avrebbe potuto offrire una speranza” Notizie correlate Domenico Caliendo: il messaggio di speranza e giustizia della madre in Consiglio RegionaleDomenico Caliendo: il messaggio della madre letto in Consiglio Regionale in Campania. Leggi anche: Salvini sui funerali di Domenico Caliendo: "Un abbraccio a quel piccolo che avrebbe dovuto essere qui" Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Bimbo morto dopo trapianto, accertamenti sui 2 cuori di Domenico; Domenico Caliendo, gli esperti cercano tracce di lesioni da ghiaccio sul cuore trapiantato; I 12 quesiti cruciali sul trapianto del cuore 'bruciato' di Domenico Caliendo; Morte di Domenico Caliendo, al via gli esami sul cuore del bimbo e su quello bruciato per capire lesioni. Il piccolo Domenico, per esperto poteva esserci spiraglio usando un cuore meccanico(ANSA) – NAPOLI, 29 APR – Forse poteva sostenere un secondo trapianto di cuore il piccolo Domenico Caliendo se, dopo il trapianto di cuore fallito, fosse stato collegato a un sistema di assistenza biv ... espansionetv.it Domenico Caliendo, dai test sui due cuori i primi indizi di veritàSi sposta per un giorno a Bari l’ultimo step delle indagini sulla morte di Domenico Caliendo. Nel capoluogo pugliese - e più precisamente presso l’Istituto di Medicina ... ilmattino.it Accanto a quelle della Procura di Napoli, non si fermano le indagini difensive dell’avvocato che assiste i genitori del piccolo Domenico Caliendo, morto il 21 febbraio all’ospedale Monaldi dopo un trapianto di cuore fallito - facebook.com facebook Il «Gran premio lotteria» di Agnano in memoria di Domenico Caliendo È intitolata alla memoria del piccolo Domenico Caliendo la settantasettesima edizione del «Gran premio lotteria», che si disputa domenica 3 maggio 2026 nell’ippodromo di Agnano. x.com