Salvini sui funerali di Domenico Caliendo | Un abbraccio a quel piccolo che avrebbe dovuto essere qui

Durante i funerali di Domenico Caliendo, un rappresentante politico ha espresso un pensiero rivolto al bambino che avrebbe dovuto essere presente. Ha detto: “Un abbraccio a quel piccolo che avrebbe dovuto essere qui”, riferendosi al figlio della persona scomparsa. La cerimonia ha visto la partecipazione di vari presenti, con parole di cordoglio dedicate alla famiglia del defunto.

"Qui celebriamo qualcosa che nasce, purtroppo il ciclo della vita è questo. Un abbraccio a quel piccolo che avrebbe dovuto essere qui. Se c'era un altro posto eventualmente dove essere oggi, non era l'ufficio, ma era Nola", sono le parole del ministro alle Infrastrutture e ai Trasporti, Matteo Salvini, in occasione dell'inaugurazione dello svincolo di Maddaloni dell'Autostrada A30. La premier Giorgia Meloni è arrivata al Duomo di Nola, per partecipare ai funerali del piccolo Domenico, il bimbo di due anni e quattro mesi morto. I funerali del piccolo Domenico si terranno mercoledì 4 marzo, presso la Cattedrale di Nola.