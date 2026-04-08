Domenico Caliendo | il messaggio di speranza e giustizia della madre in Consiglio Regionale

In Consiglio Regionale in Campania, è stato letto un messaggio della madre di Domenico Caliendo. La donna ha chiesto giustizia e ha parlato di speranza, sottolineando l'importanza di affidarsi al Monaldi e di ricevere sostegno dalle istituzioni. La sua comunicazione ha centrato l’attenzione su temi di fiducia e richiesta di giustizia, senza entrare in dettagli personali o motivazioni.

Domenico Caliendo: il messaggio della madre letto in Consiglio Regionale in Campania. "Cerchiamo giustizia, non vendetta", tra fiducia nel Monaldi e sostegno istituzionale. Il ricordo del piccolo Domenico Caliendo ha fatto il suo ingresso solenne nell'aula del Consiglio regionale della Campania, durante una sessione speciale convocata per affrontare le criticità del sistema sanitario locale. In questa occasione, il consigliere Carlo Ceparano ha dato voce a un commovente messaggio scritto da Patrizia Mercolino, madre di Domenico Caliendo, che ha voluto condividere il suo dolore e le sue speranze con le massime istituzioni regionali. Le sue parole hanno sottolineato come il percorso intrapreso dalla famiglia non sia mosso da sentimenti di rivalsa, ma dalla ferma volontà di fare luce su ogni aspetto della tragedia. 🔗 Leggi su 2anews.it © 2anews.it - Domenico Caliendo: il messaggio di speranza e giustizia della madre in Consiglio Regionale Domenico: il dolore e la promessa di giustizia della madre a “Domenica In”Domenico: la madre Patrizia racconta a "Domenica In" il dramma del trapianto e la promessa di giustizia. Leggi anche: Domenico Caliendo, nasce la Fondazione a lui dedicata: la firma della madre Patrizia Mercolino Temi più discussi: Domenico Caliendo, scontro Oppido-Petruzzi sul video in cui il cuore batteva ancora dopo l'espianto; Domenico Caliendo, Oppido si difende: Non espiantai 12 minuti prima. Nessuno mi comunicò che il nuovo cuore era danneggiato; Legale famiglia Caliendo, 'Patrizia informata da Oppido? E' diffamazione'; Domenico Caliendo, richiesta da 10 milioni al Monaldi per altri tre bimbi morti. Domenico Caliendo, Massimiliano Manfredi: «Capire cosa non ha funzionato»«Saranno i tribunali a decidere responsabilità penali e personali. A noi tocca capire cosa non ha funzionato». Lo ha detto il presidente del Consiglio regionale della ... ilmattino.it Domenico Caliendo: depositata la querela per diffamazione contro il cardiochirurgoDomenico Caliendo: i genitori querelano il cardiochirurgo Oppido per le dichiarazioni a RaiTre. Scontro sulla verità del trapianto fallito al Monaldi. 2anews.it "Abbiamo detto tutto fin dall’inizio". È questa la frase che il cardiochirurgo Guido Oppido, a capo dell’équipe che il 23 dicembre 2025 eseguì il trapianto di cuore sul piccolo Domenico Caliendo – poi rivelatosi fatale – avrebbe pronunciato ai microfoni di Mi man - facebook.com facebook #domenico caliendo, l' #avvocato: «Ho toccato poteri forti e vogliono zittirmi» x.com