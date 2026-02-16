Buongiorno | Non mi sono mai fermato ho sempre creduto in me stesso

Alessandro Buongiorno afferma di non essersi mai arreso, anche dopo il pareggio contro la Roma, partita in cui ha mostrato una grande determinazione. Il difensore del Napoli ha spiegato di aver sempre creduto nelle sue capacità, anche nei momenti difficili, e ha ricordato come si sia allenato duramente questa settimana per migliorare il suo gioco. Durante l'intervista a DAZN, ha anche sottolineato l’importanza di continuare a lavorare sodo per ottenere risultati migliori.