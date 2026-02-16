Buongiorno | Non mi sono mai fermato ho sempre creduto in me stesso
Alessandro Buongiorno afferma di non essersi mai arreso, anche dopo il pareggio contro la Roma, partita in cui ha mostrato una grande determinazione. Il difensore del Napoli ha spiegato di aver sempre creduto nelle sue capacità, anche nei momenti difficili, e ha ricordato come si sia allenato duramente questa settimana per migliorare il suo gioco. Durante l'intervista a DAZN, ha anche sottolineato l’importanza di continuare a lavorare sodo per ottenere risultati migliori.
Il difensore del Napoli, Alessandro Buongiorno ha rilasciato alcune dichiarazioni a Dazn dopo il pareggio contro la Roma Napoli-Roma, Buongiorno a DAZN. Di seguito le sue dichiarazioni: “Abbiamo combattuto come leoni fino alla fine e abbiamo provato a portarla a casa. Bisogna fare i complimenti a tutti, stiamo dando tutto”. Sullo scudetto “Noi pensiamo partita per partita, speriamo di recuperare qualcun altro col passare del tempo. Cercheremo di pensare settimana in settimana e vedremo cosa accadrà. Ho affrontato tutto facendo quello che ho sempre fatto, lavorando tanto. Sono convinto che lavorando e non mollando mai si possono raggiungere obiettivi e sogni. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
