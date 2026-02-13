Accolto il ricordo per doping di Rebecca Passler | Ho sempre creduto nella mia buona fede

Rebecca Passler ha superato il ricorso contro le accuse di doping, grazie alla sua convinzione di aver sempre agito in buona fede. La decisione permette all’atleta di partecipare alle Olimpiadi di Milano Cortina, un evento molto atteso dal mondo dello sport. La Federazione Italiana Sport Invernali ha confermato che la biatleta potrà ora gareggiare, risolvendo così una lunga incertezza che aveva coinvolto anche il suo team e i tifosi.

Milano, 13 febbraio 2026 – Accolto il ricorso della biatleta Rebecca Passler sul caso doping. L’azzurra potrà partecipare alle Olimpiadi di Milano Cortina, come si legge in una nota della Federazione Italiana Sport Invernali. Passler era stata sospesa per la positività al Letrazolo: è stata accolta l’assunzione dell’atleta, che ha fatto riferimento ad un atto involontario o ad una contaminazione. La sospensione scattata alla vigilia dei Giochi, quindi, è stata cancellata. La nota. “La Corte Nazionale d’Appello di Nado Italia (Nadab) – recita il comunicato – ha accolto il ricorso di Rebecca Passler avverso la sospensione provvisoria seguita ad una positività al Letrozolo riscontrata nel corso di un controllo effettuato lo scorso 26 gennaio, riconoscendo il fumus boni iuris, ovvero l’apparente fondatezza dell’assunzione involontaria o della contaminazione inconsapevole della sostanza in oggetto.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

Rebecca Passler torna a gareggiare alle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026 dopo che il Tas ha annullato la sospensione per doping, confermando che la biathleta azzurra credeva nella sua innocenza fin dall'inizio.

Rebecca Passler torna in gara alle Olimpiadi di Milano Cortina dopo che il ricorso presentato dalla sua squadra è stato accolto, ritenendo che ci fosse un errore nei risultati del controllo antidoping.

