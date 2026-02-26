Domenica al Museo | il 1° marzo musei e parchi archeologici statali gratis per tutti

Il primo marzo i musei e i parchi archeologici statali saranno aperti senza biglietto, offrendo l’opportunità di visitare luoghi di interesse culturale senza costi. L'iniziativa, promossa dal Ministero della Cultura, permette a cittadini e visitatori di scoprire le collezioni e le installazioni all’interno di monumenti e aree storiche. Un’occasione per avvicinarsi all’arte e alla storia in modo accessibile a tutti.