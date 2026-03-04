Domenica 8 marzo, alla Reggia di Caserta, le donne potranno entrare gratuitamente. La decisione è stata comunicata dalla direzione del museo, che ha deciso di partecipare all’iniziativa ministeriale in occasione della Giornata internazionale della Donna. L’ingresso gratuito si applica esclusivamente alla giornata e riguarda tutte le visitatrici donne. L’evento mira a celebrare questa ricorrenza in modo speciale.

Ingresso gratuito per le donne alla Reggia di Caserta domenica 8 marzo. Lo comunica la direzione del Museo, che aderisce all'iniziativa ministeriale dedicata alla Giornata internazionale della Donna. Un'occasione per tante visitatrici di ammirare l'esposizione internazionale "Regine. Trame di cultura e diplomazia tra Napoli e l'Europa", realizzata per valorizzare il ruolo storico e politico delle figure femminili europee promuovendone una lettura critica e culturalmente fondata. Le oltre 200 opere nelle sale della Gran Galleria esplorano il volto meno noto di alcune tra le principali sovrane delle dinastie europee, offrendone una prospettiva diversa rispetto alle rappresentazioni convenzionali.

© Anteprima24.it - Alla Reggia di Caserta l’8 marzo ingresso gratuito per le donne

