Dolomiti Energia | dividendo record e nuovi investimenti da 324 mln

Dolomiti Energia ha approvato il bilancio per il 2025, annunciando un dividendo di 13,09 centesimi per azione, che rappresenta un record. La società ha inoltre deciso di investire 324 milioni di euro in nuovi progetti. La decisione è stata comunicata ufficialmente e riguarda le strategie finanziarie e di sviluppo per il prossimo anno.

?? Cosa sapere Dolomiti Energia approva bilancio 2025 con dividendo record di 13,09 centesimi per azione. Il Piano Strategico 2025-2030 prevede investimenti da 324 milioni di euro nelle infrastrutture. A Rovereto, durante l'assemblea dei soci di Dolomiti Energia spa, è stato approvato un bilancio consolidato al 31 dicembre 2025 che registra investimenti per oltre 324 milioni di euro e una crescita del 14% della clientela elettrica retail nel mercato. La gestione finanziaria del gruppo mostra una .🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Dolomiti Energia: dividendo record e nuovi investimenti da 324 mln Notizie correlate Leggi anche: Zes, Visconti (Ficei): 300 mln per le infrastrutture, ora investimenti mirati su trasporti ed energia Prezzo fisso bloccato (per 10 anni) per i nuovi clienti di Dolomiti Energia. Federconsumatori: "E per gli altri?"La crisi internazionale, a partire dalle tensioni in Iran, continua a produrre effetti concreti sulle tasche di famiglie e lavoratori, con un nuovo... Contenuti di approfondimento Dolomiti Energia, ok da soci a dividendo record di 13,09 centesimi. Valuta possibile IPO(Teleborsa) - L'assemblea dei soci di Dolomiti Energia ha approvato la Relazione Finanziaria consolidata al 31 dicembre 2025 e deliberato la distribuzione di un dividendo pari a 13,09 centesimi per az ... finanza.repubblica.it Dolomiti Energia, investimenti per oltre 324 milioni di euroInvestimenti record pari a 324,5 milioni di euro, 164 nuove assunzioni, aumento del 14% dei clienti elettrici retail sul mercato libero, 3,5 miliardi di KWh di energia prodotta esclusivamente da fonti ... ansa.it