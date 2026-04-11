Prezzo fisso bloccato per 10 anni per i nuovi clienti di Dolomiti Energia Federconsumatori | E per gli altri?

Una società energetica ha annunciato un prezzo fisso per i nuovi clienti, valido per dieci anni. La decisione è stata comunicata in un contesto di crescenti aumenti delle tariffe di luce e gas, causati dalle tensioni internazionali che coinvolgono anche il Medio Oriente. L’associazione dei consumatori ha sollevato interrogativi riguardo alle altre categorie di utenti ancora soggette alle variazioni di prezzo.

La crisi internazionale, a partire dalle tensioni in Iran, continua a produrre effetti concreti sulle tasche di famiglie e lavoratori, con un nuovo aumento delle bollette di luce e gas. Secondo i dati diffusi da Arera, il gas registra un aumento del +19,2% per i clienti nel servizio di tutela. 🔗 Leggi su Trentotoday.it Leggi anche: Dolomiti Energia: 10 anni a prezzo fisso per 2.500 famiglie Stretto di Hormuz bloccato fra navi ferme e rischio rialzo per il prezzo dell'energia, stop alle assicurazioniLo Stretto di Hormuz fra Iran, Oman ed Emirati Arabi Uniti risulta oggi di fatto chiuso: non c’è stata una dichiarazione formale di stop ai traffici... Temi più discussi: Federconsumatori: Caro bollette per tutti, ma Dolomiti Energia sfrutta un patrimonio collettivo e protegge solo i nuovi clienti; Dolomiti Energia, prezzo fisso per 10 anni per proteggere dai rincari; Le migliori tariffe luce da 3 KW di aprile 2026; DOLOMITI ENERGIA NEL MIRINO DI FEDERCONSUMATORI: NON TUTELA IL MERCATO LOCALE. Federconsumatori: Caro bollette per tutti, ma Dolomiti Energia sfrutta un patrimonio collettivo e protegge solo i nuovi clientiTRENTO. Non entriamo nel merito delle strategie commerciali ma è evidente che questa scelta lascia scoperti proprio i clienti storici, commenta Federconsumatori del Trentino. In una fase così diffi ... ildolomiti.it Dolomiti Energia, prezzo fisso per 10 anni per proteggere dai rincariDolomiti Energia propone un contratto di 10 anni con prezzo dell’energia fisso, per proteggere dalle oscillazioni del mercato. rinnovabili.it le foto di: Germani Basket Brescia - Dolomiti Energia Trentino - facebook.com facebook Non perderti la sfida tra Umana Reyer Venezia e Dolomiti Energia Trentino in questa 24^ giornata di #SerieA @UnipolCorporate Sfida in diretta alle 16:00 su LBATV: bit.ly/LBATVF2x #TuttoUnAltroSport x.com