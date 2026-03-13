Cocaina rosa mazzetta da 8mila euro e campionario di droghe | giovane in manette

Un giovane di 21 anni, colombiano, è stato arrestato dai carabinieri della stazione di Marassi a Genova. Durante un controllo, è stato trovato mentre stava assumendo una sostanza stupefacente. Nella sua abitazione sono stati sequestrati circa 8mila euro in contanti, un campionario di droghe e un quantitativo di cocaina rosa. L’arresto è avvenuto in seguito alle indagini sulla sua attività di spaccio.

Un altro arresto con l'accusa di spaccio di droga a Genova. In manette è finito un 21enne colombiano, sorpreso dai carabinieri della stazione di Marassi mentre stava assumendo la sostanza stupefacente. Il giovane è stato perquisito, in casa i militari hanno trovato quatto grammi della cosiddetta ‘cocaina rosa’ (in gergo chiamata anche ‘tusi’), un mix di sostanze stupefacenti tra cui l’Mdma, già suddivisa in dosi. I carabinieri hanno anche trovato e sequestrato due dosi di marijuana, trepastiglie di ecstasy, quattro di Mdma, quasi 400 bustine per il confezionamento della droga e circa 8mial euro in contanti, ritenuti provento dell’attività illecita. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

Articoli correlati

Trovato a un controllo con un campionario di droghe: arrestato 34enneEra in possesso di Lsd, Ecstasy, ketamina, mescalina, funghi allucinogeni e hashish, oltre che di contanti e un bilancino di precisione PISA – I...

Leggi anche: Droga nascosta tra frigo e macchina del caffè, mentre nella lavatrice c'erano 8mila euro: un uomo in manette

Contenuti utili per approfondire Cocaina rosa

Argomenti discussi: Escort e cocaina, a processo la banda della 'Central' di prostituzione di Don Carlos.

Cocaina rosa, mazzetta da 8mila euro e campionario di droghe: giovane in manetteUn altro arresto con l'accusa di spaccio di droga a Genova. In manette è finito un 21enne colombiano, sorpreso dai carabinieri della stazione di Marassi mentre stava assumendo la sostanza stupefacente ... genovatoday.it

Cocaina rosa, ccos'è la nuova droga tuci: perché si chiama così e cosa c'entra Puff DaddyViene definita anche droga per i ricchi visto che, in Italia, il costo si aggira intorno ai 400 euro a grammo. Tre giorni fa i carabinieri di Napoli ne hanno sequestrato 35 involucri e un centinaio di ... ilgazzettino.it