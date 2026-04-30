Dodicenne azzannata dal rottweiler la perizia conferma | il cane fu incitato La ragazzina insultata sui social

Una ragazza di dodici anni è stata azzannata da un cane di razza rottweiler, e una perizia ha confermato che il cane è stato incitato. La ragazza, dopo l’attacco, ha ricevuto insulti e messaggi minacciosi sui social media. Sono stati salvati gli screenshot di alcuni di questi messaggi, che sono stati segnalati alle autorità giudiziarie per ulteriori approfondimenti. La giovane si trova attualmente sotto cura per le ferite e lo shock.

“Nonostante quello che ha passato la ragazza, la ferita e lo shock, continuano ad arrivarle messaggi intimidatori tramite social di cui abbiamo salvato gli screenshot che abbiamo segnalato all’autorità giudiziaria invitandola ad approfondire anche questi aspetti successivi all’aggressione”. Così all’Adnkronos l’avvocato Rocco Rizzello, legale della ragazzina di 12 anni che, lunedì sera, a Porto Cesareo, in provincia di Lecce, è stata azzannata a un polpaccio da un cane rottweiler dopo una lite verbale con due sorelle di 15 e 17 anni che tenevano al guinzaglio l’animale di grossa taglia. Sull’episodio, da alcune ore, girano sui social e sui media anche un paio di video della scena.🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Dodicenne azzannata dal rottweiler, la perizia conferma: il cane fu incitato. La ragazzina insultata sui social Notizie correlate Porto Cesareo: dodicenne azzannata da rottweiler, trasportato al “Vito Fazzi” Lunedì seraDramma sfiorato a Porto Cesareo, dove una 12enne è stata azzannata da un rottweiler nella serata del 27 aprile. Dodicenne azzannata da un rottweiler dopo una lite con una coetanea. Le urla della vittima: «Aiutatemi, vi chiedo scusa» – Il videoUna ragazzina di dodici anni è stata aggredita e ferita da un rottweiler nella serata del 28 aprile a Porto Cesareo, in provincia di Lecce. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Porto Cesareo, dodicenne aggredita da un rottweiler: prognosi di 20 giorni; Porto Cesareo, 12enne aggredita da un rottweiler dopo una lite: si valuta il caso bullismo; Porto Cesareo, 12enne azzannata dal rottweiler di una 15enne; Dodicenne azzannata da un rottweiler dopo una lite con una coetanea. Le urla della vittima: Aiutatemi, vi chiedo scusa - Il video. Dodicenne azzannata da un rottweiler dopo una lite con una coetanea. Le urla della vittima: «Aiutatemi, vi chiedo scusa» – Il videoL'episodio, avvenuto a San Cesareo, è stato diffuso dal Quotidiano di Puglia. La ragazzina è stata sottoposta a un intervento chirurgico al polpaccio. I carabinieri indagano sulla istigazione eventual ... msn.com Azzannata da un rottweiler dopo una lite, 12enne urla e piange: «Aiutatemi, vi chiedo scusa». L'aggressione in un videoUna dodicenne è stata aggredita e ferita da un cane di razza rottweiler nella serata di ieri, 28 aprile, a Porto Cesareo (Lecce). La bambina, trasportata d’urgenza all’ospedale Vito Fazzi di Lecce, ... msn.com https://www.noinotizie.it/29-04-2026/porto-cesareo-dodicenne-azzannata-da-rottweiler-trasportato-al-vito-fazzi/ - facebook.com facebook Dodicenne aggredita da rottweiler, due minorenni denunciate per tentato omicidio x.com