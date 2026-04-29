Lunedì sera a Porto Cesareo una bambina di 12 anni è stata morsa da un cane di razza rottweiler. La ragazzina è stata trasportata d’urgenza all’ospedale “Vito Fazzi” per le ferite riportate nell’incidente. L’episodio si è verificato in modo improvviso, senza altri coinvolgimenti o complicazioni, e le autorità stanno verificando le circostanze dell’accaduto.

Dramma sfiorato a Porto Cesareo, dove una 12enne è stata azzannata da un rottweiler nella serata del 27 aprile. La giovanissima è finita al “Vito Fazzi” di Lecce, dove è stata sottoposta ad un intervento chirurgico al polpaccio. Le sue condizioni non sono gravi, ma la prognosi è di almeno venti giorni. Secondo quanto ricostruito, l’episodio sarebbe avvenuto ieri sera in una strada di Porto Cesareo. Il rottweiler, portato al guinzaglio da un’altra ragazza, si sarebbe avventata sulla giovane. Da chiarire la dinamica dell’accaduto: si indaga su una possibile lite avvenuta poco prima tra le due, sebbene l’ipotesi sia verificare. Il cane è stato affidato ai proprietari in regime di quarantena, come previsto dai protocolli veterinari.🔗 Leggi su Noinotizie.it

© Noinotizie.it - Porto Cesareo: dodicenne azzannata da rottweiler, trasportato al “Vito Fazzi” Lunedì sera

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È accaduto ieri sera a Porto Cesareo (Lecce), la bambina è stata ferita al polpaccio e non è in gravi condizioni ma resta ricoverata - facebook.com facebook