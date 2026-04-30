Documentate tutti ciò che accade in classe fate relazioni protocollate e segnalate In questo modo vi salvaguardate Il punto dell’Avvocato De Martino

Nel corso della stessa puntata " Diritto in Cattedra ", De Martino torna su un punto chiave per la tutela dei docenti: la necessità di documentare tutto ciò che accade in classe. Non si tratta di un semplice consiglio prudenziale, ma di qualcosa di più incisivo. “Non è importante, è fondamentale documentare ciò che accade”, afferma, spiegando che questa prassi risponde a due esigenze precise. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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