Elenchi regionali per il ruolo con punteggio prova scritta e orale concorso mobilità docenti l’operatore scolastico slitta al 2027 | decreto PNRR in Gazzetta Ufficiale

Il decreto PNRR pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 19 febbraio ha stabilito nuove regole per i concorsi e la mobilità dei docenti. Le graduatorie regionali con punteggi per le prove scritte e orali sono state confermate, mentre l’assegnazione degli operatori scolastici è stata posticipata al 2027. Questa decisione riguarda circa 10.000 posti di personale non docente. La modifica mira a riorganizzare le procedure di reclutamento e a garantire maggiore trasparenza nelle selezioni. La questione coinvolge molti candidati in attesa di aggiornamenti ufficiali.

Nel decreto-legge PNRR, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 19 febbraio, le disposizioni relative al settore scolastico, contenute in particolare negli articoli 18 e 19, si articolano lungo due direttrici principali: da un lato, la revisione delle norme in materia di formazione e reclutamento; dall’altro, la proroga e la rimodulazione delle strutture tecniche che supportano il Ministero dell’Istruzione e del Merito e le istituzioni scolastiche nelle attività di attuazione e monitoraggio dei progetti PNRR. L'articolo .🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Graduatorie regionali, mobilità docenti, l’operatore scolastico slitta al 2027: decreto PNRR in Gazzetta UfficialeIl decreto PNRR pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 19 febbraio ha rinviato al 2027 la revisione delle graduatorie regionali e della mobilità dei docenti. Elenchi regionali per il ruolo: validi solo i punteggi prova scritta e orale del concorso, no titoli. La modifica nel prossimo decreto PNRRGli elenchi regionali per il ruolo si basano attualmente solo sui punteggi delle prove scritte e orali del concorso, escludendo eventuali titoli. Dall'anno di prova al concorso passando per le GPS: facciamo il punto e rispondiamo alle domande Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Elenchi regionali per il ruolo, in tanti casi utile solo se si sceglierà regione diversa da quella del concorso. Pillole di Question Time; Immissioni in ruolo docenti 2026/27, partono le operazioni propedeutiche. Ecco quanti candidati ancora in graduatoria. Vincitori e idonei; Assunzioni docenti concorso PNRR: il limite del 30% confermato, Frassinetti chiarisce sulle graduatorie regionali; Bando apistico 2025/2026 – Approvazione elenchi domande. Elenchi regionali docenti: guida al nuovo reclutamento 2026. Cosa cambia con il DL 45/2025Scopri il nuovo reclutamento 2026 nella scuola italiana e come i nuovi Elenchi Regionali possono cambiare il futuro. informazionescuola.it Percorsi abilitanti, GPS, elenchi regionali: ruoli e supplenze per il 2026/27. RISPOSTE AI QUESITIPercorsi abilitanti, GPS e immissioni in ruolo: ne parliamo con la docente esperta di normative scolastiche Sonia Cannas, punto di riferimento per le procedure dei precari. orizzontescuola.it L'europarlamentare reggina: "La pubblicazione in Gazzetta ufficiale, passaggio fondamentale per il riconoscimento europeo del prodotto" facebook