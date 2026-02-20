Elenchi regionali per il ruolo con punteggio prova scritta e orale concorso mobilità docenti l’operatore scolastico slitta al 2027 | decreto PNRR in Gazzetta Ufficiale SPECIALE

Il decreto PNRR pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 19 febbraio modifica le regole per il reclutamento degli insegnanti. Sono stati aggiornati gli elenchi regionali per il ruolo, includendo il punteggio delle prove scritte e orali del concorso. La mobilità dei docenti seguirà nuove procedure, mentre l’assegnazione degli operatori scolastici è slittata al 2027. La riforma mira a semplificare le procedure di assunzione e mobilità, con l’obiettivo di migliorare l’efficienza del sistema scolastico. Le novità entreranno in vigore nei prossimi mesi.

Nel decreto-legge PNRR, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 19 febbraio, le disposizioni relative al settore scolastico, contenute in particolare negli articoli 18 e 19, si articolano lungo due direttrici principali: da un lato, la revisione delle norme in materia di formazione e reclutamento; dall'altro, la proroga e la rimodulazione delle strutture tecniche che supportano il Ministero dell'Istruzione e del Merito e le istituzioni scolastiche nelle attività di attuazione e monitoraggio dei progetti PNRR.