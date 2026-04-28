Decreto Bollette e telemarketing | cosa cambia per i consumatori

Il Decreto Bollette, approvato e diventato legge lo scorso 8 aprile, riguarda principalmente gli aiuti contro il caro energia. Tuttavia, contiene anche misure più restrittive sul telemarketing nel settore luce e gas. Le nuove disposizioni mirano a limitare le chiamate indesiderate e a tutelare i consumatori da pratiche considerate insistenti o moleste. Le norme entreranno in vigore a breve, modificando le modalità di contatto delle aziende con i clienti.

Il Decreto Bollette, convertito in legge lo scorso 8 aprile, non interviene soltanto sul fronte degli aiuti contro il caro energia, ma introduce anche una stretta significativa su un fenomeno da tempo al centro delle segnalazioni dei cittadini: il telemarketing aggressivo nel settore luce e gas. Una novità che, almeno nelle intenzioni del legislatore, punta a ridurre drasticamente le chiamate indesiderate e a rafforzare le tutele per gli utenti. Stop alle chiamate non richieste. Il cambiamento più evidente, come sottolinea l’associazione Consumerismo No Profit, fra le realtà in prima linea nel richiedere provvedimenti in tal senso, riguarda il divieto quasi totale delle cosiddette chiamate “a freddo”.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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