Rifornimento di gnl tra navi nel porto arriva l' ordinanza Il sindaco | Strategico per la competitività dello scalo

Oggi nel porto di Ravenna è stata firmata un’ordinanza dal comandante del porto che regolamenta le operazioni di rifornimento di gas naturale liquefatto tra navi. Si tratta di una decisione che mira a disciplinare le attività nel settore, mentre è in corso di definizione un’altra ordinanza riguardante le stesse procedure. Il sindaco ha commentato che questa iniziativa è strategica per la competitività dello scalo portuale.

Firmata l'ordinanza sul bunkeraggio di gnl, a oggi possibile solo nei porti di Genova e Trieste. Nuovi interventi anche per l’approfondimento dei fondali del porto San Vitale e del molo crociere Le due ordinanze si inseriscono in un percorso organico di sviluppo orientato alla definizione degli standard di sicurezza necessari all’avvio di attività che permettano il potenziamento delle capacità operative portuali.Particolare rilevanza assume l’ordinanza firmata oggi sul bunkeraggio di gnl che consente al porto di Ravenna di posizionarsi tra i primi scali italiani – dopo Trieste e Genova – dotati di una regolamentazione specifica per il rifornimento nave-nave di gas naturale liquefatto. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it © Ravennatoday.it - Rifornimento di gnl tra navi nel porto, arriva l'ordinanza. Il sindaco: "Strategico per la competitività dello scalo" Articoli correlati Porto di Ravenna, confronto con il ministero sulle opere in corso. “Scalo strategico per il Paese”Il vicecapo di gabinetto ai Trasporti Stefano Riazzola visita il porto e assicura il supporto del Mit ai progetti di sviluppo Il vicecapo di... Scenari e prospettive future. Il sindaco: "Infrastrutture di viabilità centrali per la crescita dello scalo"Preoccupazioni per le crisi geopolitiche e la riforma dei porti, attesa per le nuove infrastrutture, caccia ai fondi per il completamento dei lavori... Tutti gli aggiornamenti su Rifornimento di gnl tra navi nel porto... Temi più discussi: L’allarme di QatarEnergy: l’attacco iraniano ha messo fuori uso il 17% della capacità di Gnl; Crisi in Medio Oriente, il Qatar ferma le navi di Gnl: a rischio la produzione nel rigassificatore di Rovigo; Medio oriente, corsa al gas: Asia compra, Europa a corto di opzioni; Biometano dimenticato,1 milione di famiglie escluse dagli sconti. Al porto di Ravenna ora si può fare bunkeraggio di Gnl, il rifornimento da nave a naveAl porto di Ravenna da oggi, 27 marzo, le navi possono fare rifornimento di gas naturale liquefatto (Gnl) da altre navi dedicate al servizio, senza impiegare impianti fissi, sia in porto e sia in rada ... ravennaedintorni.it Capitaneria di Porto, firmata l’ordinanza sul bunkeraggio GNLTra i primi scali italiani con una regolamentazione specifica. In fase di definizione un ulteriore provvedimento sull'approfondimento dei fondali ... ravenna24ore.it Quando vado a fare rifornimento di pecorino a Pagliaroli, non posso non fare per cena qualche fetta di cacio fritto. Questa volta ho cambiato un po' la pastella : latte freddo, un pizzico di curcuma, uno di pepe nero, uno di sale, uno di bicarbonato e farina bio un - facebook.com facebook Dalla base di Aviano il rifornimento per i raid sull'Iran. Anche il WSJ conferma il ruolo della base friulana: mentre il governo Meloni nega il coinvolgimento diretto nella guerra. x.com