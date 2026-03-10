Divampano le fiamme nella notte nel nord Salento | distrutta l' auto di un operaio

Nella notte nel centro di Trepuzzi si è sviluppato un incendio che ha coinvolto un’auto parcheggiata in via Thaon de Revel. Le fiamme hanno completamente distrutto un’Alfa Romeo Giulietta che si trovava in strada, intorno alle 2. L’origine dell’incendio è ancora da chiarire. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per spegnere il rogo e mettere in sicurezza l’area.

Il rogo è divampato intorno alle 2, coinvolgendo un'Alfa Romeo Giulietta parcheggiata in strada. Il calore ha annerito anche il prospetto dell'edificio adiacente. Indagano i carabinieri TREPUZZI – Notte di fuoco e paura nel centro abitato di Trepuzzi. Intorno alle 2, un incendio di natura ancora da accertare ha distrutto un'Alfa Romeo Giulietta che si trovava parcheggiata in via Thaon de Revel, all'altezza del civico 6. L'auto, di proprietà di un operaio di 36 anni, è stata avvolta dalle fiamme in pochi istanti. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco del comando provinciale, sono intervenuti i carabinieri della stazione locale per i primi rilievi e per mettere in sicurezza l'area.