A Pisa, il 12 marzo 2026, si discute di disturbi alimentari nei bambini più piccoli, un aspetto spesso trascurato. L’attenzione si concentra sui segnali di allarme e sulle azioni da intraprendere per affrontare questa problematica emergente. Si tratta di un tema che coinvolge famiglie e professionisti, con l’obiettivo di riconoscere i primi segnali e intervenire tempestivamente.

Pisa, 12 marzo 2026 – Quando si parla di disturbi dell’alimentazione si pensa spesso agli adolescenti. In realtà le difficoltà nel rapporto con il cibo possono manifestarsi anche molto prima, già nei primi anni di vita. Per questo l’Irccs Fondazione Stella Maris di Calambrone ha attivato un ambulatorio dedicato ai bambini tra 0 e 5 anni all’interno del servizio Cerco Asilo, struttura che si occupa di sviluppo neuropsichico precoce e supporto alle famiglie. Il tema sarà al centro del convegno “Nutrire il futuro – Le difficoltà alimentari del bambino prescolare: dalla prevenzione alla presa in carico multidisciplinare”, in programma sabato 14 marzo a partire dalle 8. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Disturbi alimentari, quando il problema riguarda i bambini più piccoli. Come capirlo e cosa fare

