Negli ultimi anni si sono registrati aumenti di casi di disturbi alimentari tra i bambini, tra cui il disturbo evitanterestrittivo dell’assunzione del cibo (ARFID). Questo disturbo si manifesta con la paura di determinati aspetti degli alimenti, come aspetto, consistenza, odore e temperatura. Recentemente, un articolo ha descritto la storia di un bambino di cinque anni che limita il suo regime alimentare a pasta e riso, evidenziando le difficoltà legate a questa condizione.

Disturbo evitanterestrittivo dell’assunzione del cibo: proprio di questo soffriva il cinquenne Giulio, ridottosi a mangiare solo pasta e riso, come racconta un recente articolo pubblicato su Vanity Fair. L’ ARFID interessa soprattutto i bambini, mettendone a rischio lo sviluppo psicofisico. È quindi essenziale individuarlo e curarlo. A un certo punto, Giulio si era messo a mangiare solo carne e pesce gratinati, pasta e riso in bianco, limitandosi poi solo agli ultimi due. E anche se il piccolo era tutto sommato sereno, i genitori non si sentivano giustamente tranquilli. Così, grazie all’intervento terapeutico e al corso Mani in Pasta della USL Umbria 1 di Umbertide, che ha insegnato al bimbo il contatto diretto con il cibo, a tavola le cose hanno cominciato a cambiare in meglio.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Disturbi alimentari nei bambini, cosa è l’ARFID: degli alimenti temono aspetto, consistenza, odore e perfino temperatura

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