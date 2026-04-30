Distrutto il lunotto di una Mercedes gesto mirato o ennesimo raid vandalico?
Nel quartiere Borgalino di Canicattì, un veicolo Mercedes è stato danneggiato con il lunotto infranto. Si tratta dell'ennesima azione vandalica che ha coinvolto auto posteggiate nelle strade della zona. Le autorità stanno indagando per chiarire se si sia trattato di un gesto mirato o di un atto di vandalismo casuale. Nessuno è stato ancora identificato o fermato in relazione all'episodio.
Ancora un raid. Questa volta in danno di una Mercedes posteggiata in una delle strade del quartiere Borgalino, sempre a Canicattì. Qualcuno, durante le ore notturne, negli scorsi giorni, ha mandato in frantumi il lunotto posteriore dell'autovettura. A fare la scoperta, nell'esatto momento di.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
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