Distrutto il lunotto di una Mercedes gesto mirato o ennesimo raid vandalico?

Nel quartiere Borgalino di Canicattì, un veicolo Mercedes è stato danneggiato con il lunotto infranto. Si tratta dell'ennesima azione vandalica che ha coinvolto auto posteggiate nelle strade della zona. Le autorità stanno indagando per chiarire se si sia trattato di un gesto mirato o di un atto di vandalismo casuale. Nessuno è stato ancora identificato o fermato in relazione all'episodio.