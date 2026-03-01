Lunotto sfondato durante la notte opera di vandali o danneggiamento mirato? Aperta un' inchiesta
Durante la notte, un veicolo parcheggiato lungo via Esseneto è stato colpito da un colpo violento che ha sfondato il lunotto. Le autorità hanno aperto un'inchiesta per chiarire se si tratti di un atto di vandalismo o di un danneggiamento mirato, poiché nessun'altra auto nella stessa zona ha subito danni. Gli investigatori stanno esaminando le prove raccolte sul luogo.
Il raid sembrerebbe mirato. Nessun'altra auto posteggiata lungo via Esseneto è stata infatti danneggiata. Nella notte fra giovedì e venerdì, qualcuno - senza essere visto, né tanto meno sentito - ha devastato, riducendolo in mille pezzi, il lunotto posteriore di una Fiat Grande Punto. Delle. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
