Operaio morto in distilleria a Pasian di Prato | il caso del serbatoio ora è un rebus

Un operaio ha perso la vita in una distilleria di Pasian di Prato, vicino a Udine. L’incidente si è verificato all’interno di un serbatoio, ma le circostanze precise non sono ancora chiare. La vittima, riconosciuta come un lavoratore esperto e stimato, è deceduta sul posto o durante il trasferimento in ospedale. Le autorità stanno indagando per chiarire cosa sia realmente accaduto nell’impianto.

Operaio morto in distilleria a Udine: cosa è successo davvero?. Un uomo esperto, un lavoratore stimato, una morte che lascia più domande che risposte. È questo il quadro inquietante che arriva da Pasian di Prato, in provincia di Udine, dove Italo Carpi, 55 anni, ha perso la vita all’interno della distilleria Durbino Friulia del gruppo Caffo. La scena è di quelle che restano impresse: un operaio scomparso nel nulla durante il turno, colleghi che iniziano a cercarlo, poi il ritrovamento choc. Il corpo dell’uomo era all’interno di un serbatoio per la lavorazione degli alcolici, privo di sensi. Un luogo chiuso, tecnico, pericoloso. Un luogo dove non si dovrebbe finire per caso. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Operaio morto in distilleria a Pasian di Prato: il caso del serbatoio ora è un rebus Cade nel serbatoio di una distilleria, morto operaio di 54 anni: incidente sul lavoro a Pasian di PratoUn operaio di 54 anni, Italo Carpi, è morto cadendo nel serbatoio di una distilleria a Pasian di Prato (Udine). Operaio morto nel serbatoio della distilleria: ennesimo infortunio sul lavoro a NordestPASIAN DI PRATO (UDINE) - Una mattinata che doveva essere di normale attività si è trasformata in tragedia a Pasian di Prato, alla storica... Si parla di: Folgorato mentre lavora su una cabina elettrica: operaio di 28 anni grave a Caltanissetta. Operaio morto nel serbatoio della distilleria: ennesimo infortunio sul lavoro a NordestPASIAN DI PRATO (UDINE) - Una mattinata che doveva essere di normale attività si è trasformata in tragedia a Pasian di Prato, alla storica Distilleria Durbino Friulia di via ... ilgazzettino.it Italo Carpi, operaio 55enne morto nel serbatoio della distilleria: ennesimo infortunio sul lavoro a NordestPASIAN DI PRATO (UDINE) - Una mattinata che doveva essere di normale attività si è trasformata in tragedia a Pasian di Prato, alla storica Distilleria Durbino Friulia di via ... ilgazzettino.it