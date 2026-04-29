Una nuova serie live-action dedicata a Casper arriverà su Disney+, con un tono più dark rispetto alle versioni precedenti. La piattaforma di streaming ha ottenuto i diritti dopo aver partecipato a un’asta a cinque, battendo la concorrenza. La produzione è stata influenzata da un regista noto per il suo stile, noto anche per aver collaborato in passato con grandi studi cinematografici. La serie promette di proporre una narrazione inedita rispetto alle incarnazioni precedenti del personaggio.

Il fantasma più amichevole del mondo sta per tornare in una veste del tutto inedita e decisamente più cupa: Disney+ si è aggiudicata i diritti per una nuova serie live-action su Casper, battendo la concorrenza in un’agguerrita asta a cinque. Il progetto, che vede il grande ritorno di Steven Spielberg come produttore esecutivo dopo il successo del film del 1995, viene descritto come un aggiornamento moderno del classico mito, caratterizzato da atmosfere dark sulla scia di quanto fatto con la serie Mercoledì di Netflix per la famiglia Addams La serie è attualmente nelle prime fasi di sviluppo e sarà scritta e diretta da Rob Letterman, affiancato nella produzione e sceneggiatura da Hilary Winston, entrambi già reduci dal successo di Piccoli Brividi sulla stessa piattaforma.🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

© Cinemaserietv.it - Casper rinasce su Disney+: serie live-action più dark, c’è lo zampino di Spielberg

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