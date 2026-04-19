Nella serata di ieri, una sparatoria si è verificata in una discoteca a Bisceglie, causando il decesso di un uomo di 43 anni. Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo è stato colpito da un proiettile all’interno del locale, generando panico tra i clienti presenti. Sul luogo sono intervenuti le forze dell’ordine per avviare le indagini e raccogliere testimonianze.

Un 43enne, Filippo Scavo, è morto dopo essere stato ferito da un colpo di pistola all'interno di una discoteca a Bisceglie. L'uomo è stato soccorso dal personale sanitario del 118 ed è morto subito dopo il suo arrivo al pronto soccorso dell'ospedale di Bisceglie, alle 4:40. Aveva una ferita alla base del collo. Chi era la vittima La vittima era di Carbonara, in provincia di Bari, e a quanto si apprende, avrebbe precedenti penali. Gli spari hanno scatenato il panico tra i presenti che hanno cercato riparo e una via di fuga per non essere feriti. Sono intervenute le forze dell'ordine che stanno indagando sull'accaduto. La discoteca in cui è avvenuta la sparatoria è il Divinae Follie.🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Sparatoria in una discoteca a Bisceglie: Filippo Scavo muore a 43 anni, panico tra i clienti

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