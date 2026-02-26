Una sala scommesse nel centro di Arezzo è stata temporaneamente chiusa per un mese. La decisione è stata presa dall’autorità competente e riguarda un esercizio situato nel cuore della città. La sospensione, che durerà trenta giorni, interessa tutte le attività legate alle scommesse e alle VLT presenti all’interno del locale. La chiusura è stata comunicata ufficialmente alle autorità e ai gestori.

O che s’è aperto il circo? Tra sondaggi fai-da-te e fritti misti politici, Arezzo un ce se capisce più niente! Il Questore della Provincia di Arezzo ha disposto la sospensione per trenta giorni della licenza di una sala scommesseVLT situata nel centro cittadino di Arezzo. Il provvedimento, adottato ai sensi dell’articolo 100 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS), è in vigore a partire da oggi. La decisione è scaturita a seguito di ripetuti controlli effettuati dall’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Arezzo. Dagli accertamenti è emerso che l’esercizio commerciale, pur regolarmente autorizzato alla raccolta di giochi pubblici, continuava a rappresentare un abituale luogo di ritrovo per persone pregiudicate o considerate pericolose. 🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - Sala scommesse in centro ad Arezzo chiusa per 30 giorni

