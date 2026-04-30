La Procura di Crotone ha richiesto il rinvio a giudizio di sei persone coinvolte in un caso di smaltimento illecito di rifiuti pericolosi a Petronà, nel Catanzarese. Il Nucleo forestale di Sersale ha verificato l’attività di una discarica abusiva nella zona, accertando la presenza di materiali inquinanti. Le indagini sono ancora in corso, e le autorità stanno approfondendo i dettagli dell’operazione.

? Cosa sapere La Procura di Crotone chiede il rinvio a giudizio per sei indagati a Petronà.. Il Nucleo forestale di Sersale ha accertato lo smaltimento di rifiuti pericolosi nel Catanzarese.. La Procura della di Crotone ha chiesto il rinvio a giudizio per sei indagati coinvolti in una gestione illegale di rifiuti che ha colpito il territorio di Petronà, nel Catanzarese. L’inchiesta, portata avanti dal Nucleo carabinieri forestale di Sersale, punta a colpire una filiera di smaltimento irregolare che ha trasformato un’area locale in una discarica abusiva. Il bilancio dell’indagine tra rifiuti pericolosi e degrado ambientale. Le operazioni condotte dai carabinieri forestale di Sersale hanno permesso di ricostruire un meccanismo di smaltimento non autorizzato che minaccia l’equilibrio del suolo nel comprensorio di Petronà.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Discarica abusiva a Petronà: 6 indagati per inquinamento nel Catanzarese

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