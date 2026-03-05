Taurianova | 15 indagati per discarica abusiva nel burrone

A Taurianova quindici persone sono state iscritte nel registro degli indagati per un presunto smaltimento illecito di rifiuti. Le indagini riguardano un’attività di discarica abusiva all’interno di un burrone. Le autorità hanno avviato le verifiche e raccolto prove relative a questa operazione illegale. La situazione è attualmente sotto esame da parte degli investigatori.

Quindici persone sono state formalmente coinvolte nelle indagini per un'attività illecita di smaltimento rifiuti. I carabinieri hanno operato a Taurianova, in contrada Piggra, dove un burrone naturale è stato trasformato in una discarica abusiva. L'azione ha portato al sequestro di quindici veicoli utilizzati per il trasporto dei materiali. La scoperta riguarda una pratica consolidata nel tempo, non un episodio isolato. Rifiuti urbani, speciali e pericolosi sono stati sversati nell'area protetta della Piana di Tauro. Le forze dell'ordine hanno agito con decisione immediata per bloccare il flusso illecito. Il meccanismo logistico del crimine ambientale L'operazione ha messo in luce una rete organizzata che sfrutta le caratteristiche del territorio.

Un burrone naturale trasformato in una discarica a cielo aperto a Taurianova, 15 denunce e veicoli sequestratiQuindici persone denunciate e sedici veicoli sequestrati, questo il bilancio di un'operazione condotta dai Carabinieri nella Piana di Gioia Tauro...

