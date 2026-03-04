Discarica abusiva nel Parco del Cilento | sequestrata area otto indagati

Otto persone sono state coinvolte in un'indagine riguardante una discarica abusiva nel Parco del Cilento. L'area interessata si estende per circa 1.500 metri quadrati nella frazione di Palinuro, a Centola. La polizia ha sequestrato il sito e iscritto gli otto individui nel registro degli indagati. Le autorità continuano le verifiche sull'intera vicenda.

I rifiuti venivano sversati a pochi metri dal fiume Lambro a Palinuro. Tra i sospettati anche dipendenti di un centro di raccolta autorizzato Otto persone sono indagate per aver trasformato un'area di 1.500 metri quadrati a Palinuro, frazione di Centola, in una discarica abusiva. Nelle scorse ore Guardia Costiera e Carabinieri Forestali hanno posto sotto sequestro il sito e quattro veicoli, su disposizione del gip del Tribunale di Vallo della Lucania, per fermare lo sversamento illecito e quotidiano di materiali. All'interno del terreno, in località Portigliola, le forze dell'ordine hanno rinvenuto oltre 1.000 metri cubi di rifiuti speciali non pericolosi.