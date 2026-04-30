Disagio giovanile Ostanel | Basta decisioni dall’alto ascoltiamo studenti e università

Il disagio tra i giovani è stato discusso recentemente in Consiglio regionale, con interventi provenienti direttamente dagli studenti. Nei mesi scorsi, rappresentanti di vari istituti superiori della provincia hanno sollecitato un’attenzione maggiore ai problemi di solitudine, ansia, paura del fallimento e fragilità emotiva. La richiesta è stata quella di ascoltare le esigenze di studenti e università, evitando decisioni prese dall’alto senza coinvolgimento diretto.

Il disagio giovanile entra in Consiglio regionale attraverso la voce diretta degli studenti. Dopo l’appello lanciato nei mesi scorsi dai rappresentanti di diversi istituti superiori padovani, che avevano chiesto alle istituzioni di non ignorare solitudine, ansia, paura del fallimento e fragilità.🔗 Leggi su Padovaoggi.it Notizie correlate Papa: cittadini protagonisti, basta decisioni dall’alto e populismi? Cosa sapere Papa invita i cittadini a partecipare attivamente alle scelte politiche durante l'udienza al Ppe. Carnevale Sociale del quartiere Olivella: corteo contro la turistificazione e le decisioni calate dall’alto dall'ExKarcereSi terrà sabato 14 febbraio 2026 la sfilata del Carnevale Sociale del quartiere Olivella. Panoramica sull’argomento Disagio giovanile, indagine del Consiglio regionale sulle criticità nelle province: dal cyberbullismo all'isolamento. «Non basta vietare i social»VENEZIA - Le minacce del cyberbullismo e la paura del futuro a Padova. La centralità dello sport come fattore di aggregazione a Rovigo. L'attenzione alla dispersione scolastica ... ilgazzettino.it Disagio mentale giovanile. Ecco perché il Piano nazionale non bastaUn filo rosso che lega violenze giovanili, fragilità familiari e una scuola lasciata sola: il disagio mentale è cresciuto e il nuovo Piano nazionale è un passo importante, ... quotidianosanita.it