Papa | cittadini protagonisti basta decisioni dall’alto e populismi

Durante un'udienza con i rappresentanti del Partito Popolare Europeo, il Papa ha invitato i cittadini a essere protagonisti delle decisioni politiche, sottolineando la necessità di superare le decisioni imposte dall’alto e di evitare populismi. Ha esortato le persone a partecipare attivamente alla vita pubblica, evidenziando il ruolo centrale delle comunità nella costruzione di un sistema più equo e solidale. Il Papa ha anche parlato di un impegno condiviso per migliorare le società moderne.

? Cosa sapere Papa invita i cittadini a partecipare attivamente alle scelte politiche durante l'udienza al Ppe.. Il coinvolgimento diretto dei cittadini serve a contrastare i populismi e l'isolamento degli elitismi.. Durante l’udienza rivolta al Ppe alle ore 14:05, il Papa ha delineato un modello di partecipazione civile che mette in discussione la gestione decisionale dall’alto, sottolineando come la collettività debba trasformarsi da ricevente passivo a protagonista attivo delle scelte politiche. L’analisi del Pontefice punta dritto alla necessità di una politica che non si limiti alla gestione burocratica, ma che richieda tempi lunghi e una reale condivisione dei progetti basata sulla verità.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Papa: cittadini protagonisti, basta decisioni dall’alto e populismi Notizie correlate Carnevale Sociale del quartiere Olivella: corteo contro la turistificazione e le decisioni calate dall’alto dall'ExKarcereSi terrà sabato 14 febbraio 2026 la sfilata del Carnevale Sociale del quartiere Olivella. Il Papa, 'stare con la gente è antidoto a populismi e elitismi'"Il popolo non è soltanto un soggetto passivo, destinatario delle proposte e decisioni politiche.