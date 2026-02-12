Vecchie e nuove povertà persone invisibili | a Pordenone un incontro per dare voce a chi non ce l' ha

Venerdì 13 febbraio alle 17:30, nella sala “Teresina Degan” della Biblioteca Civica di Pordenone, si terrà un incontro dedicato a chi vive in condizioni di povertà. L’evento, aperto a tutti, vuole mettere in luce le storie di persone invisibili che spesso vengono ignorate. Un momento di confronto per ascoltare e dare voce a chi fatica a farsi sentire.

Un appuntamento dal forte valore umano e civico è in programma venerdì 13 febbraio alle ore 17:30 nella sala “Teresina Degan” della Biblioteca Civica di Pordenone, in piazza XX Settembre. L’incontro, promosso dall’associazione Il Bene Comune Pordenone, avrà come tema “Vecchie e nuove povertà, persone invisibili: Pordenone cosa offre? Ascoltiamo le voci del volontariato e del terzo settore”. L’iniziativa nasce dal desiderio di accendere i riflettori su una realtà spesso silenziosa, ma sempre più presente: quella delle persone senza fissa dimora o in condizioni di grave fragilità. In Friuli Venezia Giulia, soltanto durante l’ultimo inverno, cinque persone sono morte per il freddo, una delle quali proprio a Pordenone.🔗 Leggi su Pordenonetoday.itImmagine generica

