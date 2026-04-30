Disabili lasciati ’’fuori’’ 25 Aprile di polemiche La denuncia dei consiglieri

Il 25 aprile a Sommocolonia, tradizionale occasione di commemorazione, ha suscitato polemiche dopo che alcuni consiglieri hanno denunciato che persone con disabilità non sono riuscite a partecipare in modo autonomo e dignitoso all’evento. La critica si concentra sulla mancanza di adeguate soluzioni per garantire a tutti la possibilità di prendere parte alla cerimonia. La questione ha suscitato discussioni tra cittadini e rappresentanti istituzionali sulla presenza di barriere e ostacoli ancora presenti.

"La celebrazione del 25 aprile a Sommocolonia, momento fondante della nostra memoria civile, è stata purtroppo segnata da una grave e inaccettabile criticità: l’impossibilità, per alcune persone con disabilità, di partecipare in condizioni di autonomia e dignità. Non si tratta di un episodio isolato, né di una disfunzione occasionale. Ci troviamo di fronte ad una situazione nota, più volte segnalata e mai risolta". Lo dichiarano Lucia Morelli, capogruppo di FareBarga e Francesco Feniello capogruppo di Progetto Comune. I due denunciano che, nonostante al magazzino comunale di Barga sia fermo da anni un mezzo elettrico idoneo al trasporto di persone con disabilità, acquistato con soldi pubblici, questo risulti inutilizzato.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - "Disabili lasciati ’’fuori’’" 25 Aprile di polemiche. La denuncia dei consiglieri Notizie correlate Leggi anche: Disabili lasciati senza i soldi per la biancheria: amministratrici di sostegno svuotano i conti Il 25 Aprile nei Quartieri con i Consiglieri comunaliNell’ambito delle iniziative legate alle celebrazioni dell’ottantesimo anniversario della Liberazione, la Presi­denza del Consiglio Comunale con il... Panoramica sull’argomento Si parla di: Disabili lasciati ’’fuori’’ 25 Aprile di polemiche. La denuncia dei consiglieri; Cosa fare a Cagliari nel weekend del 24, 25, 26 aprile 2026. Disabili lasciati ’’fuori’’ 25 Aprile di polemiche. La denuncia dei consiglieriLa celebrazione del 25 aprile a Sommocolonia, momento fondante della nostra memoria civile, è stata purtroppo segnata da una ... lanazione.it