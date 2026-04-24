Il 25 Aprile nei Quartieri con i Consiglieri comunali

Da parmatoday.it 24 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 25 aprile è stato celebrato quest’anno con un evento che ha coinvolto i quartieri della città, promosso dalla Presidenza del Consiglio Comunale e dai gruppi consiliari. L’iniziativa, pensata per commemorare l’ottantesimo anniversario della Liberazione, ha visto la partecipazione dei consiglieri comunali in diverse zone della città. La cerimonia si è svolta in modo diffuso, coinvolgendo i diversi quartieri e le comunità locali.

Nell’ambito delle iniziative legate alle celebrazioni dell’ottantesimo anniversario della Liberazione, la Presi­denza del Consiglio Comunale con il coinvolgimento dei Gruppi consiliari del Comune di Parma, ha promosso “Il 25 aprile nei Quartieri con i Consiglieri comunali”, una cerimonia diffusa.🔗 Leggi su Parmatoday.it

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