Il 25 Aprile nei Quartieri con i Consiglieri comunali

Il 25 aprile è stato celebrato quest’anno con un evento che ha coinvolto i quartieri della città, promosso dalla Presidenza del Consiglio Comunale e dai gruppi consiliari. L’iniziativa, pensata per commemorare l’ottantesimo anniversario della Liberazione, ha visto la partecipazione dei consiglieri comunali in diverse zone della città. La cerimonia si è svolta in modo diffuso, coinvolgendo i diversi quartieri e le comunità locali.

Nell’ambito delle iniziative legate alle celebrazioni dell’ottantesimo anniversario della Liberazione, la Presi­denza del Consiglio Comunale con il coinvolgimento dei Gruppi consiliari del Comune di Parma, ha promosso “Il 25 aprile nei Quartieri con i Consiglieri comunali”, una cerimonia diffusa.🔗 Leggi su Parmatoday.it BLACK CHICAGO VS ILLEGAL IMMIGRATION Notizie correlate 25 Aprile, manifestazione in centro e cortei nei quartieri di MilanoCome ogni anno, a Milano sono previsti vari momenti istituzionali per la celebrazione dell'81esimo anniversario della Liberazione, sabato 25 aprile. 25 aprile nei quartieri di Padova Sud tra memoria, cultura e musicaI quartieri di Padova Sud festeggiano il 25 aprile con una serie di iniziative commemorative e culturali aperte a tutta la cittadinanza. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: 25 Aprile 2026 –Da 81 anni liberi; 25 aprile - Festa della Liberazione; 25 aprile nei quartieri di Padova Sud tra memoria, cultura e musica; Cosa fare a Firenze e in Toscana durante il weekend del 25 aprile 2026, Festa della Liberazione. 25 Aprile a Firenze, tanti gli appuntamenti nei Quartieri fiorentiniPer sabato 25 aprile è in programma la biciclettata resistente lungo i luoghi della memoria tra Peretola, Petriolo, Quaracchi e arrivo in piazza I° Maggio a Brozzi. Partenza alle ore 9.30 da Largo ... 055firenze.it Liberazione, la Festa del 25 Aprile nei Quartieri fiorentiniIn occasione dell’81° anniversario della Liberazione, una rassegna di iniziative con momenti di commemorazione organizzati dal Quartiere 1 e dal Quartiere 5 in collaborazione con le sezioni A.N.P.I. B ... nove.firenze.it Musei spezzini protagonisti del fine settimana. Museo Navale, Camec, Mediateca ed Etnografico propongono eventi di interesse. Sabato 25 aprile, il Museo Navale attiverà una stazione radio operativa, curata dai Radioamatori Italiani e dai Radioamatori Mari facebook 25 APRILE | Da Bella Ciao, cantata in tutto il mondo, ai papaveri rossi, i simboli della Liberazione e della Resistenza #ANSA x.com