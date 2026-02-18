Disabili lasciati senza i soldi per la biancheria | amministratrici di sostegno svuotano i conti

Le amministratrici di sostegno sono state accusate di aver svuotato i conti di persone con disabilità, lasciandole senza i soldi necessari per comprare la biancheria. La causa sarebbe il loro gesto di prelevare ingenti somme dal denaro destinato alla cura di queste persone fragili. In alcuni casi, le persone assistite sono state trasferite in strutture abusive e non adeguate, dove non ricevono assistenza medica né vestiti puliti. Una di queste persone, ad esempio, si trova ora a vivere in un alloggio privo di condizioni di sicurezza e igiene.

Due donne sono state arrestate e alcuni loro familiari sono indagati. Incastrate dai movimenti bancari. Cosa è emerso Dovevano prendersi cura di alcune persone fragili, con disabilità, e per questo erano state nominate loro amministratrici di sostegno, ma le avrebbero alloggiate in una struttura abusiva del tutto inadeguata, nel totale abbandono senza neppure biancheria pulita e assistenza medica. Avrebbero poi gestito come cosa propria i soldi degli assistiti. Due donne sono state arrestate con altre sei persone, loro parenti e conoscenti, dai Nas di Roma.

