Il diritto di restare | la sfida del Mezzogiorno tra emigrazione lavoro e futuro

Franco Fiordellisi denuncia che nel Mezzogiorno molti giovani e anziani sono costretti a lasciare le proprie case, spinti dalla mancanza di lavoro e opportunità. Recenti dati di Svimez e Inps mostrano che l’emigrazione continua a crescere, portando via cervelli e radici locali. La fuga di persone si concentra soprattutto nelle aree più deboli, dove i servizi sono carenti e le prospettive scarse. La questione si fa sempre più urgente e concreta.

Il diritto di restare di Franco Fiordellisi - I recenti report di Svimez e Inps consegnano un'istantanea impietosa: l'Italia è un Paese con due emigrazioni ormai sistemiche, giovani e anziani, verso il Nord e l'estero. Nel 2024 segniamo il record di espatri: 156mila persone scelgono di andarsene. Soprattutto giovani, in cerca di lavoro dignitoso, stabile, e di un welfare che qui non trovano.Ieri in consiglio regionale Campania, consiglieri "anziani", hanno presentato un disegno di legge sulle aree interne, sette attualmente, che stanzia circa dieci milioni. Non so se pensare meglio tardi che mai oppure una risposta all'attivismo del neo Presidente Regione Campania Roberto Fico. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it Leggi anche: Lavoro stabile e dignità nelle aree interne della Campania: la vera sfida del Mezzogiorno Sicilia abbandonata: un libro svela i paesi fantasma e le ferite dell'emigrazione, tra storia e futuro a rischio.La Sicilia si rivela sempre di più come una terra di paesi fantasma.