Diritti UEFA 2027-2031 | assegnazioni TV e streaming in 19 mercati internazionali

L'UEFA ha annunciato le assegnazioni dei diritti televisivi e di streaming per le competizioni tra il 2027 e il 2031 in 19 mercati internazionali. La società UC3 ha comunicato i nomi dei partner, tra broadcaster e piattaforme digitali, coinvolti nella trasmissione della Champions League, dell'Europa League e della Conference League in questi paesi. Le nuove assegnazioni riguardano diverse emittenti e servizi online distribuiti in vari territori.

UC3 svela i partner per Champions, Europa e Conference League tra broadcaster e piattaforme digitali in 19 Paesi. Il panorama dei diritti televisivi sportivi si appresta a vivere una trasformazione profonda, segnata da una strategia commerciale che punta a ridefinire il rapporto tra calcio d’élite e piattaforme di distribuzione globale. La UC3, la joint venture nata dall’alleanza strategica tra UEFA e European Football Clubs (EFC) per la gestione dei diritti commerciali delle competizioni per club, ha recentemente svelato i nomi dei “preferred bidders” per il ciclo 2027-2031. Questa decisione interessa ben 19 mercati internazionali e giunge...🔗 Leggi su Digital-news.it © Digital-news.it - Diritti UEFA 2027-2031: assegnazioni TV e streaming in 19 mercati internazionali Notizie correlate Perez chiude con la Superlega: storico accordo Uefa e nuova guerra per i diritti TVUn avanzamento negoziale decisivo ha posto fine a mesi di tensioni tra le principali potenze del calcio europeo, aprendo la strada a una gestione... UEFA valuta una piattaforma streaming diretta per la Champions League: lancio possibile dal 2027 in AsiaLa UEFA, secondo The Guardian, sta valutando il lancio di una piattaforma streaming diretta al consumatore (DTC) per trasmettere la Champions League... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Disney+ acquista i diritti per UEFA Champions League, Europa e Conference League in Belgio: Migliori club belgi; La Champions League sbarca su Disney+? Trattativa aperta ma c'è un problema; Dopo 25 anni di dominio dell'azienda tedesca l'accordo con UEFA spinge Nike alla riconquista del calcio europeo; Champions 2025/26 Diretta Esclusiva Sky NOW Semifinali Andata, Palinsesto Telecronisti. Champions e Coppe 2027-2031, Sky e Prime brindano. Paramount in UK e GermaniaChampions e coppe europee 2027-2031 hanno trovato casa. Non cambiano di molto nella sostanza gli equilibri sui diritti tv delle coppe europee in Italia, ma un nuovo ambizioso competitor si staglia all ... primaonline.it La Champions League resta su Sky: rinnovati i diritti per il quadriennio 2027-2031I grandi Club d’Europa continueranno a giocare su Sky e Now fino al 2031. Sky ha acquisito anche per il quadriennio 2027/2031 i diritti in esclusiva per la trasmissione su tutte le piattaforme di 184 ... corriere.it Serata spettacolare in UEFA Champions League! Nella semifinale di andata, il Paris Saint-Germain ha superato il Bayern Monaco con un incredibile 5-4 al termine di una partita ricca di emozioni. Già nel primo tempo sono arrivati ben cinque gol, in un - facebook.com facebook