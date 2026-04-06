UEFA valuta una piattaforma streaming diretta per la Champions League | lancio possibile dal 2027 in Asia

La UEFA sta considerando la possibilità di avviare una piattaforma streaming diretta per trasmettere la Champions League, eliminando gli intermediari televisivi. Secondo fonti di stampa, questa iniziativa potrebbe essere lanciata in Asia a partire dal 2027. La proposta mira a offrire agli spettatori un accesso più diretto alle partite, con un servizio di streaming dedicato. La decisione è ancora in fase di valutazione e non sono stati forniti dettagli ufficiali.

La UEFA, secondo The Guardian, sta valutando il lancio di una piattaforma streaming diretta al consumatore (DTC) per trasmettere la Champions League senza intermediari televisivi. Il progetto sarebbe ancora in fase iniziale e potrebbe essere testato a partire dal ciclo dei diritti 2027–2031, con un possibile lancio pilota in mercati asiatici strategici come India o Indonesia. L’obiettivo è aumentare i ricavi e avere un controllo diretto sulla distribuzione dei contenuti, seguendo un modello simile a quello che altre leghe sportive stanno iniziando a esplorare. Questa iniziativa rientra nella strategia commerciale di UC3, la joint venture tra UEFA e club europei, creata per massimizzare il valore dei diritti media e sviluppare nuove opportunità digitali. 🔗 Leggi su Sportintv.eu © Sportintv.eu - UEFA valuta una piattaforma streaming diretta per la Champions League: lancio possibile dal 2027 in Asia TNT Sports annuncia una nuova piattaforma per guardare Premier League e Champions League con la data di lancio rivelataTNT Sports è un punto fermo del panorama calcistico britannico da oltre un decennio. Copenhagen Napoli streaming e diretta tv: dove vedere la partita di Champions LeagueCOPENHAGEN NAPOLI STREAMING TV – Questa sera, martedì 20 gennaio 2026, alle ore 21 Copenhagen e Napoli scendono in campo allo stadio di Copenhagen,... Si parla di: Le 20 migliori piattaforme di scommesse sportive del 2026 per prodotto, dimensioni e portata globale. Champions League pay-per-view: rivoluzione UEFA per i tifosiLa UEFA valuta la Champions League pay-per-view: partite acquistabili singolarmente. Opportunità per i tifosi o rischio calcio più caro? europacalcio.it Netflix pronta a sbarcare in Champions League: verso l’acquisto dei diritti globali per una gara a turnoNetflix sarebbe pronta a entrare in grande stile nel mondo del calcio europeo. La piattaforma di streaming, infatti, starebbe valutando la possibilità di acquistare i diritti globali per trasmettere ... fanpage.it