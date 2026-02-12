Perez chiude con la Superlega | storico accordo Uefa e nuova guerra per i diritti TV

Perez ha deciso di mettere fine alla sua battaglia con la Superlega. Dopo mesi di tensioni, il presidente del Real Madrid ha firmato un accordo con l’Uefa, segnando una svolta importante. Ora si apre una nuova fase, con una gestione condivisa dei diritti TV e una riduzione dei conflitti tra le grandi potenze del calcio europeo. La notizia cambia gli equilibri e potrebbe influenzare il futuro del calcio in Europa.

Un avanzamento negoziale decisivo ha posto fine a mesi di tensioni tra le principali potenze del calcio europeo, aprendo la strada a una gestione condivisa delle risorse mediatiche e al rafforzamento della sostenibilità sportiva. L'accordo siglato tra Real Madrid, UEFA e l'associazione dei club europei (Efc) segna una svolta pragmatica, orientata a evitare contenziosi prolungati e a definire una cornice di cooperazione basata su merito, tecnologia e risorse finanziarie. La firma congiunta riflette una scelta di de-escalation: mettere da parte le ostilità legali e avviare un tavolo di lavoro su tre pilastri concreti, senza rinunciare agli obiettivi di crescita economica e sportiva.

Dopo mesi di tensioni e battaglie legali, Real Madrid e UEFA hanno deciso di mettere fine alle ostilità.

La Superlega è ufficialmente finita.

