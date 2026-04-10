Le forze dell’ordine hanno arrestato a Vibo Valentia un uomo ricercato da più di due mesi. L’arresto è avvenuto nel centro storico della città, dove il latitante della cosca Pardea Ranisi si nascondeva tra i vicoli. La cattura si inserisce in un’operazione portata avanti con continuità nelle ultime settimane, dopo un periodo di ricerche prolungate e investigative.

Dopo oltre due mesi di ricerche serrate, le forze dell’ordine hanno rintracciato nel cuore del centro storico di Vibo Valentia un latitante della cosca Pardea Ranisi. L’operazione, che ha il coordinamento di diverse unità specializzate, ha portato alla cattura di L.F., classe 1998, che si nascondeva in un’abitazione del capoluogo vibonese dopo essersi sottratto all’arresto nel mese di febbraio. L’inseguimento silenzioso tra i vicoli del capoluogo. La risoluzione del caso è frutto di una sinergia operativa che ha coinvolto diversi corpi dello Stato: i militari del Comando Provinciale di Vibo Valentia e Catanzaro della Guardia di Finzione hanno agito insieme al Servizio Centrale di Investigazione Criminalità Organizzata (Gico), alla Compagnia Carabinieri di Vibo Valentia e allo Squadrone Eliportato Carabinieri Cacciatori Calabria. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Vibo Valentia: caccia ai vicoli ferma il latitante della cosca Pardea

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