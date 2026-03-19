Diretta gol Europa League LIVE | Nottingham Forest e Friburgo avanti

In questa serata si svolgono le partite di ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League, con Nottingham Forest e Friburgo in testa alle rispettive sfide. La diretta gol permette di seguire in tempo reale gli sviluppi delle partite, aggiornando sul risultato di ogni singolo evento sul campo. Le partite coinvolgono diverse squadre europee e sono trasmesse in diretta streaming.

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