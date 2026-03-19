Diretta gol Europa League LIVE | Nottingham Forest e Friburgo avanti squadre negli spogliatoi per l’intervallo

In diretta, le partite di Europa League tra Nottingham Forest e Friburgo sono in corso, con entrambe le squadre che sono negli spogliatoi al termine del primo tempo. I risultati attuali mostrano le squadre in parità o in leggero vantaggio, mentre le formazioni si preparano per la ripresa. Seguiamo gli aggiornamenti sui gol e le azioni più importanti di questa fase delle competizioni.

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