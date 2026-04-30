Diplomati in eccellenza sessantanove studenti

Ieri pomeriggio alle 16 si è svolta una cerimonia dedicata alla premiazione di sessantanove studenti diplomati con il massimo dei voti. L'evento ha riconosciuto ufficialmente il loro impegno e i risultati ottenuti durante gli anni di studio. La sala era piena di persone interessate a celebrare i successi degli studenti, con interventi e momenti di consegna dei diplomi.

Un pomeriggio dedicato al merito e alla valorizzazione dello studio quello che si è svolto ieri alle 16.30 al Maga di Gallarate nella celebre Sala Arazzi, dove l’Amministrazione comunale ha premiato gli studenti che si sono distinti per gli eccellenti risultati scolastici. Una cerimonia partecipata, alla presenza delle istituzioni, dei dirigenti scolastici, dei docenti e delle famiglie, che ha trasformato il museo in un luogo di riconoscimento pubblico e condivisione. Sono stati sessantanove in tutto i diplomi consegnati, di cui cinquantuno agli studenti delle scuole medie e diciotto a quelli delle superiori. Numeri che raccontano un impegno diffuso e un livello di preparazione che rappresenta un valore per l’intera comunità.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Diplomati in eccellenza sessantanove studenti Notizie correlate Diplomati 2025, pentiti della scuola scelta: il 44,7% degli studenti cambierebbe il proprio indirizzo di studiIl rapporto AlmaDiploma sui diplomati 2025 svela una generazione divisa tra il forte peso del background familiare e l'ansia per il futuro. Leggi anche: L'eccellenza linguistica dell'IIS Luca Signorelli. 109 studenti certificati in Inglese