Diplomati 2025 pentiti della scuola scelta | il 44,7% degli studenti cambierebbe il proprio indirizzo di studi

Il rapporto AlmaDiploma sui diplomati 2025 svela una generazione divisa tra il forte peso del background familiare e l'ansia per il futuro. Oltre metà dei ragazzi chiede supporto psicologico ed è incerta sulla futura professione.

L'Informagiovani al servizio degli studenti: due giornate di orientamento per la scelta della scuola superioreSarà possibile ottenere informazioni sulle peculiarità di licei, istituti tecnici e professionali e valutare il piano di studi di ogni scuola in...

Contratto scuola 2025-27: attesa per atto di indirizzo, sindacati in pressing per tempi stretti e nuove risorse. Pacifico (Anief): “Colmare il divario salariale con gli altri settori della PA”Il ministro per la Pubblica amministrazione, Paolo Zangrillo, ha fissato il primo trimestre del 2026 come periodo utile per far partire i negoziati...