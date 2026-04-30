Dinamo-Cagliari atto primo Coach Cristofaro | Servirà il supporto del nostro pubblico
Sabato 2 maggio alle 18:00 si svolgerà al PalaZumbo di Brindisi la prima gara degli ottavi di finale dei playoff promozione in Serie B Nazionale tra la Dinamo Brindisi e l’Esperia Olimpia Cagliari. L’allenatore della squadra brindisina ha sottolineato l’importanza del supporto del pubblico in questa partita. La sfida rappresenta un momento decisivo per entrambe le formazioni in questa fase della competizione.
BRINDISI - Sale l’attesa per Gara 1 degli ottavi di finale dei playoff promozione in Serie B Nazionale, in programma sabato 2 maggio alle ore 18:00 al PalaZumbo, dove la Dinamo Brindisi affronterà l’Esperia Olimpia Cagliari. La formazione brindisina si presenta all’appuntamento forte del terzo.🔗 Leggi su Brindisireport.it
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Si parla di: Dinamo ai playoff: sfida con l'Esperia Cagliari per il sogno Serie B Nazionale; Calcio Eccellenza, atto finale: verdetti già scritti in vetta, novanta minuti di fuoco in coda.