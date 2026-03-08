L’allenatore della Guerri Napoli, Alessandro Magro, commenta la sconfitta per 71-90 contro la Virtus Bologna, la quinta consecutiva per la squadra. Magro sottolinea che la partita ha mostrato due volti, come già accaduto in precedenza a Torino, e ammette che il pubblico ha il diritto di essere deluso. La squadra si prepara a reagire alle difficoltà recenti.

"La strigliata a Bolton ed El-Amin? Sono un allenatore che ascolta, ma poi i giocatori devono ascoltarmi" Alessandro Magro, allenatore della Guerri Napoli, commenta così la brutta sconfitta per 71-90 contro i campioni d’Italia della Virtus Olidata Bologna, la quinta consecutiva: “Partita dai due volti, come a Torino. Buona prestazione nel primo tempo, potevamo andare all’intervallo con maggiore vantaggio, ma nel secondo Bologna ha alzato il livello difensivo e noi non abbiamo saputo rispondere a quel livello di fisicità. Abbiamo commesso palle perse assolutamente da evitare e che ha permesso loro di prendere fiducia. Non parlo mai di arbitri, ma oggi quando abbiamo preso il parziale ci sono state chiamate che ci hanno negato la possibilità di riprendere l’inerzia. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Basket, Magro (coach Napoli): “Meritiamo il malumore del pubblico”

Napoli Basket, coach Magro: “In Coppa Italia giusto sognare”La seconda parte della stagione potrebbe diventare quella della svolta per Napoli Basket.

Napoli Basket, coach Magro: «Le Final Eight un traguardo, l’esclusione di Trapani non è stata uno spot positivo del campionato»Ales­san­dro Magro, coach della Guerri Napoli basket, ha rilasciato un’intervista al Corriere dello Sport prima delle Final Eight di Coppa Ita­lia,...

Tutti gli aggiornamenti su Basket Magro coach Napoli Meritiamo il....

Temi più discussi: Napoli Basket, tesserati Whaley e Zemaitis: i due neo acquisti in campo contro Bologna; LA GUERRI NAPOLI SFIDA LA VIRTUS BOLOGNA, MAGRO: SERVIRA’ ENERGIA; Napoli Basket-Bologna, c'è anche Sam Beukema al palazzetto; Napoli Basket rivoluzione sul mercato: ufficiale Whaley, in arrivo Marshall e un play.

Guerri Napoli vs Virtus Bologna, si accettano miracoliLa Guerri Napoli in campo nel Saturday match contro la Virtus. Nonostante la sosta, le ultime due settimane sono state molto complicate per coach Magro. tuttonapoli.net

Napoli Basket, due quarti alla pari con Bologna poi il black outGli azzurri inanellano la quarta sconfitta di fila in campionato contro la Virtus campione d'Italia. Esordio per Whaley e Zemaitis ... napolitoday.it

Due azzurri a vedere il Napoli Basket! Guardate chi c'era - facebook.com facebook

Ferrari protagonista con 19 punti nella vittoria esterna della @VirtusBo sul campo del @basket_napoli Doppia cifra anche per Diarra, Morgan, Niang e Smailagic: nei padroni di casa il migliore Bolton (11 pts) #TuttoUnAltroSport @UnipolCorporate x.com