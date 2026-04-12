La Dinamo non sbaglia un colpo | travolto Barcellona nel giorno delle 200 panchine di Cristofaro

La Dinamo Brindisi ha ottenuto una vittoria convincente contro Barcellona Basket, con il punteggio di 79-55, davanti al proprio pubblico. La partita si è disputata nel giorno in cui il coach ha raggiunto le 200 panchine sulla panchina della squadra. Con questa vittoria, la squadra ha consolidato la serie di successi consecutivi, arrivando alla terza vittoria di fila.

BRINDISI - Prestazione autoritaria della Dinamo Brindisi che, davanti al proprio pubblico, supera nettamente Barcellona Basket con il punteggio di 79-55 e centra la terza vittoria consecutiva. Un successo dal sapore speciale, arrivato nel giorno della panchina numero 200 di coach Cristofaro.🔗 Leggi su Brindisireport.it Leggi anche: Basket, Serie B: la Dinamo torna al PalaZumbo, gara cruciale contro Barcellona Treni a idrogeno nel 2027. Ogni giorno 7.200 passeggeriTavolo di confronto, ieri, a Iseo con i sindaci del territorio del lago d’Iseo, della Franciacorta e della Valcamonica.